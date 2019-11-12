حمد الله يعتزل اللعب دولياً

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جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض) أعلن مهاجم نادي النصر الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده أسود الأطلسي رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 28 عاماً، وجاء إعلان حمدالله اعتزاله عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» أمس (الإثنين)، إذ أكد اعتزال اللعب دولياً بعد سلسلة من المصاعب التي واجهته مع منتخب بلاده، كان آخرها خروجه من معسكر المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا الماضية قبل بدء البطولة بأيام، وكان حمدالله قد اعتذر -قبل أيام- عن الانضمام لمنتخب بلاده الذي سيخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا، وظلت مشكلة اللاعب مع المنتخب المغربي ملازمة له طيلة الأعوام الثمانية الماضية، إذ بدأت بعد إقصائه من المنتخب الأولمبي المغربي المتأهل إلى أولمبياد لندن 2012، واستمرت المشكلة ملازمة له في المنتخب الأول وكان آخرها مع مدرب منتخبنا الحالي الفرنسي هيرفي رينارد إبان إشرافه فنياً على منتخب المغرب سابقاً.

أعلن مهاجم نادي النصر الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده أسود الأطلسي رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 28 عاماً، وجاء إعلان حمدالله اعتزاله عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» أمس (الإثنين)، إذ أكد اعتزال اللعب دولياً بعد سلسلة من المصاعب التي واجهته مع منتخب بلاده، كان آخرها خروجه من معسكر المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا الماضية قبل بدء البطولة بأيام، وكان حمدالله قد اعتذر -قبل أيام- عن الانضمام لمنتخب بلاده الذي سيخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا، وظلت مشكلة اللاعب مع المنتخب المغربي ملازمة له طيلة الأعوام الثمانية الماضية، إذ بدأت بعد إقصائه من المنتخب الأولمبي المغربي المتأهل إلى أولمبياد لندن 2012، واستمرت المشكلة ملازمة له في المنتخب الأول وكان آخرها مع مدرب منتخبنا الحالي الفرنسي هيرفي رينارد إبان إشرافه فنياً على منتخب المغرب سابقاً.

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