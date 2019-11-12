شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يرعى بطولة «جمال الخيل» بمشاركة جياد عالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، تستضيف جدة البطولة الدولية لجمال الجواد العربي فئة (B) الدولية التي تقام بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة من جميع جياد العالم، حيث حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة مكة المكرمة لجمال الخيل العربية، بعد غد (الخميس) انطلاق منافسات البطولة في مزرعة الصواري بجدة، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية ومنظمة الإيكاهو الدولية، بحضور الأمراء والمسؤولين وكبار الشخصيات وضيوف المملكة. من جانبه، أبدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة جمال الخيل العربية هشام بن حسين باشا سعادته بانطلاق البطولة في نسختها العاشرة في مزرعة الصواري بعد النجاح الكبير الذي شهدته البطولات السابقة، وقال «اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بهذه الرياضة ، جعل الفروسية السعودية تتربع على القمة»، مشيرا إلى أن رعاية أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه للبطولة ستعطيها طابعا خاصا وشرفا كبيرا يعتز به كافة المشاركين وإضافة للبطولة، مشيرا إلى الشراكة الإستراتيجية والتحالف الإستراتيجي بين مزرعة الصواري وشركة جمال الجواد العربي الدولية للخيل الذي يرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز للارتقاء برياضة الفروسية وسيعلن عن تفاصيلها أثناء البطولة.

وأكد الباشا أن البطولة ستشهد منافسة قوية من قبل الجياد المشاركة، خصوصا أن اسطبلات الخالدية لمالكها الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز حققت بطولات عالمية ومحلية في الخيل.

وكشف الباشا عن جوائز مالية للخيل المنتجة محليا وكذلك جوائز نقدية لجميع الفئات في البطولة تشجيعا لملاك الخيل بالإضافة إلى مفاجآت للأبطال وسحوبات على سيارات فارهه في اليوم الختامي للبطولة وتخصيص أماكن للعوائل للاستمتاع بمشاهدة هذه الرياضة العريقة، وستصاحبها فعاليات من قبل هيئة العامة للترفيه، وتوفير مناطق للترفيه والفن والتسويق والسينما والأطفال تماشيا مع رؤية المملكة 2030.