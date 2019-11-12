شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الوحدة تطالب بـ«السفياني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) @1000duke وافق الاتحاد السكندري المصري على إجراء لقاء ودي مع فريق نادي الوحدة يوم 18 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز وافق الاتحاد السكندري المصري على إجراء لقاء ودي مع فريق نادي الوحدة يوم 18 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، وذلك في إطار تصحيح مسار فريق الوحدة فنياً، كما ينتظر الفرسان لقاء وديا آخر نهاية الأسبوع الحالي سيتحدد موعده في غضون الساعات القادمة، ولن تكون هناك أي ودية أخرى عقب ودية الاتحاد السكندري حتى موعد مواجهة النصر يوم الأحد 24 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك تفادياً لوقوع إصابات أو إجهادات للاعبين والتركيز على تصحيح الأخطاء وحفظ كل لاعب دوره داخل الملعب واختيار التشكيل والتكتيك الأنسبين لمواجهة النصر، وبدأ المدرب كارينيو يوم أمس برنامجه التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، وتتركز على تمارين لياقية وتدريبات فنية وفق البرنامج المعد مسبقاً. من جانب آخر، دفع مدرب الوحدة كارينيو في آخر ربع ساعة من مواجهة فريقه بالشرق في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بدور الـ64 بالمهاجم الشاب هداف درجة شباب النادي الموسم الماضي محمد السفياني الذي حرك الدور الفني للاعبين مساهما بشكل مباشر في خروج فريقه منتصرا وبشق الأنفس بهدفين لهدف، الأمر الذي جعل جماهير الفرسان تطالب بمشاركة السفياني خلال المواجهات القادمة، خصوصا أنه العنصر الشاب الذي جاء من إنتاج قاعدة الوحدة السنية ويتمتع بمهارات عالية، ولديه طموح في إثبات نفسه، فهو مشروع مهاجم وحداوي قادم.



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