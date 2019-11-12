«السروات» بطلاً لدوري «جنوب جدة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توجت مدرسة السروات المتوسطة بكأس دوري المدارس الأهلية بجنوب جدة أخيراً، وذلك إثر فوزها على مدرسة الفلاح في المباراة التي جمعتهما بضربات الترجيح ٣ - ٢، حضر حفل اختتام البطولة مساعد مدير مكتب التعليم بجنوب جدة محمد حسن الزهراني وممثلو القطاع التعليمي والتربوي وقياديو المدارس الأهلية.

توجت مدرسة السروات المتوسطة بكأس دوري المدارس الأهلية بجنوب جدة أخيراً، وذلك إثر فوزها على مدرسة الفلاح في المباراة التي جمعتهما بضربات الترجيح ٣ - ٢، حضر حفل اختتام البطولة مساعد مدير مكتب التعليم بجنوب جدة محمد حسن الزهراني وممثلو القطاع التعليمي والتربوي وقياديو المدارس الأهلية.

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