16 مدينة تحتضن «السهام» بالمدارس

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) وقع الاتحاد السعودي للسهام برئاسة بندر السفير مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية برئاسة علي الشعيلان تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال وقع الاتحاد السعودي للسهام برئاسة بندر السفير مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية برئاسة علي الشعيلان تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة ونشر رياضة السهام في المدارس السعودية للبنين والبنات، وكذلك أندية الأحياء التابعة لوزارة التعليم، إضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة بما يخدم لعبة السهام. وتنص مذكر التفاهم على تدريب الطلاب والطالبات في 16 مدينة تحت إشراف 36 معلماً ومعلمة في كافة المناطق تحت اشرف اتحاد السهام، وتوفير التدريب اللازم للمدربين والمدربات الذين سيتولون الإشراف على تلك المدارس والمراكز.



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