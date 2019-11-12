بـ«الترجيح».. نور يطير بكأس «هلال التسامح»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) توج فريق أكاديمية نور بكأس الافتتاح في بطولة هلال التسامح التاسعة لكرة القدم، تحت مظلة

توج فريق أكاديمية نور بكأس الافتتاح في بطولة هلال التسامح التاسعة لكرة القدم، تحت مظلة الرياضة المجتمعية ورابطة الأحياء بجدة، وحصل فريق أكاديمية نور على الكأس عقب تفوقه بضربات الترجيح، بعد نهاية لقاء الافتتاح الذي جمع فريقي أكاديمية نور وميلانو بالتعادل الإيجابي 1/1. وشارك النجم الدولي لاعب ناديي الاتحاد والنصر سابقا مع فريق أكاديمية نور وقدم لمحات فنية رائعة خلال مجريات المباراة، وحضر اللقاء النجم الدولي السابق نايف هزازي الذي حرص على دعم رفيق دربه الكابتن محمد نور، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة للجمهور الغفير الذي اكتظت به جنبات ملعب هلال التسامح بحي الشرفية بجدة.

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