شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يواجه سيراميكا كليوباترا في مباراة ودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس مباراة ودية مع سيراميكا كليوباترا على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة طنطا فى الدورى. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى. ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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