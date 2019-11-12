شكرا لقرائتكم استئناف مباريات دور الـ 16 ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي مباريات اليوم يلتقي زاهد سالم مع الكولومبي المخضرم ميجيل رودريجيز، فيما يلتقي مروان الشوربجي المصنف العاشر عالمياً في مواجهة صعبة مع المصنف الثامن محمد أبو الغار، في الوقت الذي يواجه فيه عمر مسعد المصنف الـ 15 منافسه النيوزلاندي بول كول، وأخيراً يلتقي محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً مع الهندي سوراف جوزال.
الطريف في الأمر أنه في حالة تأهل ثنائي عائلة الشوربجي محمد ومروان إلى ربع نهائي بطولة العالم، سيلتقي الثنائي مجدداً للمرة الثالثة في الموسم الحالي، بعد أن تواجها في نصف نهائي سان فرانسيسكو والصين المفتوحة، حيث تفوق محمد الشوربجي على شقيقه الأصغر مروان ليصل إلى نهائي البطولتين اللتان توج بهما.
وجدير بالذكر أن بطولة العالم لسيدات الإسكواش كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.
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