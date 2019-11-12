شكرا لقرائتكم إمام عاشور يكشف عن توقعه بتسجيل أحمد ياسر ريان لهدف خلال مواجهة غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
عاشور قال "اثناء إجراء الإحماء، توقعت نزول احمد ياسر ريان، وانه سيحرز هدف لمصر، وقلت له ذلك".
ريان كان قد نجح في تسجيل هدف الفوز للفراعنة علي حساب المنتخب الغاني قبل دقائق من نهاية اللقاء الذى انتهي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
عاشور أكد أن جميع لاعبي المنتخب علي قلب رجل واحد، مشيرًا الي ان هدفهم تحقيق البطولة والصعود الي اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
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