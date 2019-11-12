شكرا لقرائتكم رسالة حازم إمام لمتهميه بتجاهل خبر وفاة علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق رسالة لمنتقديه الذين اتهموه بتجاهل خبر وفاة علاء علي نجم الفريق الأبيض السابق عصر اليوم الاثنين، حيث قال إنه نعى اللاعب منذ علمه بالخبر مباشرة عبر حساباته الرسمية على مواقع الانستجرام والفيسبوك ولكنه لم يتحدث عن الأمر على حسابه بتويتر.

ووضع حازم امام صورة لعلاء عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وكتب، "انا منزل الكلام ده من الصبح علي الانستجرام والفيسبوك بس الناس لو منظرتش ومنتقدتش متعرفش تعيش،الله يرحمه ويصبر أهله يارب".

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جدير بالذكر أنه انتقل على رحمه الله اللاعب علاء علي نجم نادي الزمالك السابق عصر الاثنين عن عمر يناهز 31 عاماً بعد معاناة شديدة مع المرض.