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شكرا لقرائتكم رسالة حازم إمام لمتهميه بتجاهل خبر وفاة علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووضع حازم امام صورة لعلاء عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وكتب، "انا منزل الكلام ده من الصبح علي الانستجرام والفيسبوك بس الناس لو منظرتش ومنتقدتش متعرفش تعيش،الله يرحمه ويصبر أهله يارب".
جدير بالذكر أنه انتقل على رحمه الله اللاعب علاء علي نجم نادي الزمالك السابق عصر الاثنين عن عمر يناهز 31 عاماً بعد معاناة شديدة مع المرض.
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