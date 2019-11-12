الرجاء المغربي يتعاقد مع السلامي والسفري خلفا للمدرب الفرنسي كارتيرون









اسماء السيد - الرباط: تعاقد نادي الرجاء الرياضي البيضاوي رسميا مع المغربيين جمال السلامي ويوسف السفري، خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي أعلن الفريق المغربي في وقت سابق انفصاله عنه، بعد توصلهما إلى "اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما في اطار حبي وتوافقي".

وذكر بيان للفريق المغربي أن جمال السلامي سيتقلد مهمة مدرب للفريق الأول، فيما سيرافقه يوسف السفري كمدرب مساعد، وذلك إلى غاية نهاية الموسم الرياضي 2021.

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ويعد السلامي والسفري من أبرز اللاعبين الذين حملوا قميص الفريق الأخضر، كما احترفا على أعلى المستويات في أوروبا، وتألقا رفقة المنتخب المغربي.

وسبق للسلامي أن درب فرقا مغربية، على غرار الفتح الرباطي والدفاع الحسني الجديدي، كما درب منتخبات سنية مغربية، فضلا عن قيادته منتخب المغرب للاعبين المحليين للفوج ببطولة أفريقيا (شان 2018)، التي نظمت بالمغرب. أما السفري، فقد سبق له أن تقلد مهمة المدرب المساعد، داخل الرجاء البيضاوي، كما كانت له تجربة رفقة السلامي داخل فريق الدفاع الحسني الجديدي.