شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: جميع الأندية تسعى للتشبه بمنظومة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، على التصريحات الأخيرة لمصطفى يونس لاعب الأهلي السابق والذي هاجم قطاعات الناشئين في جميع الأندية بأنها تعتمد على المجاملات.

وقال عادل في تصريحات خاصة: جميعنا نسعى للتشبه بمنظومة الأهلي في أدائها الاحترافي، وفيما يخص المقاولون لا توجد لدينا مثل هذه الأمور، بالتأكيد هناك بعض القطاعات يمكن أن يكون فيها مجاملات ولكننا قضينا على هذا الأمر بقرارات صارمة، ورغم أننا منحنا الحرية للمدربين باختيار الناشئين في الاختبارات وضعنا شروط بأن المدري الذي لن يٌصعد لاعب للفريق الأول سيرحل.

مصطفى يونس أثار الجدل فى الوسط الرياضى مؤخراً بتصريحاته الأخيرة فى مقطع فيديو كشف خلاله وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقى الأندية الكبرى فى مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيئ لمسئولى الأندية.