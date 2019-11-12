شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلى اليوم الاثنين 11 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الأهلى اليوم الإثنين 11 / 11 / 2019 العديد من الاخبار المهمة، على رأسها إصابة حمدى فتحى مدافع وسط الفريق فى تدريبات المنتخب الوطنى اليوم وغيابه لمدة شهرين بعد إصابته بالركبة.

إصابة حمدي فتحي بقطع فى غضروف الركبة خلال تدريبات المنتخب

تعرض حمدي فتحي، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، لالتواء بالركبة خلال مران المنتخب اليوم بملعب استاد برج العرب.

"كونسلتو" طبي لمتابعة تطورات إصابة مدافع الأهلي.. اعرف التفاصيل

تسيطر حالة من الحزن و الصدمة داخل النادى الأهلى بعدما أثبتت الأشعة، التى أجراها محمود متولى مدافع الفريق تجدد إصابته فى العضلة الخلفية، الأمر الذى يحتاج لمدة علاج لن تقل عن شهر ونصف ، وبدأ الأهلي في عمل كونسلتو طبي من خلال عرض الأشعة على أطباء مصريين وأجانب لوضع البرنامج العلاجي المناسب للاعب، قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر تجنباً لتجدد إصابته مرة ثالثة .

إكرامى وعاشور ينتظران تجديد عقودهما فى الأهلى

ينتظر ثنائي الأهلي حسام عاشور وشريف اكرامي عرض القلعة الحمراء لتجديد عقديهما مع النادى لمدة موسم قادم ، في ظل انتهاء عقديهما مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري .

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مارسيلو وأحمد الشيخ يخضعان لفحص طبى قبل مران الأهلى اليوم

يخضع أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم على ملعب التتش، للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بحالتهما وفرص مشاركتهما في المران وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

أجايى وأزارو يغيبان عن مران الأهلي بعد العودة من الإجازة

يغيب ثنائى الأهلي الأجنبي وليد أزارو وجونيور أجايى عن مران الفريق الأول بعد العودة من الإجازة والمقرر إقامته اليوم، على أن ينضما للتدريبات غداً الثلاثاء.

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر التنسيق مبكراً فيما يخص ملف الصفقات الشتوية مع لجنة التخطيط بالنادى، التى يرأسها محسن صالح لتدعيم الفريق بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة.