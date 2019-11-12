شكرا لقرائتكم خبر عن سراج الدين: نبحث عن ترويج استاد الأهلي على المستوى العالمي والان مع تفاصيل الخبر
أضاف سراج الدين فى تصريحات لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى :" ستاد الأهلي ضمن جدول أعمال مؤتمر ويمبلي ونبحث عن الترويج للاستاد على المستوى العالمي وليس المحلى فقط".
تابع عضو مجلس إدارة النادى الأهلى :" نعمل على رؤية كاملة لتمويل وتسويق الاستاد، ولا نعتمد على مصدر تمويل واحد و سيتم عرض كل شيء في المجلس القادم والهدف من المشاركة في ستاد ويمبلي هو عرض المشروع وتسويقة عالميا ".
وواصل سراج:" استقرينا على مكان ستاد الأهلي ولكن لن نكشف عنه حاليا، وهناك 6 طرق للتمويل سوف نستقر على أحدهم بما يتناسب مع السوق المصري".
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