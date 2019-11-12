شكرا لقرائتكم خبر عن سراج الدين: نبحث عن ترويج استاد الأهلي على المستوى العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى إنه تم الاستقرار على أرض ستاد القلعة الحمراء موضحا أن التصور الكامل سيعرض فى الجلسة القادمة للمجلس برئاسة محمود الخطيب.

أضاف سراج الدين فى تصريحات لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى :" ستاد الأهلي ضمن جدول أعمال مؤتمر ويمبلي ونبحث عن الترويج للاستاد على المستوى العالمي وليس المحلى فقط".

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تابع عضو مجلس إدارة النادى الأهلى :" نعمل على رؤية كاملة لتمويل وتسويق الاستاد، ولا نعتمد على مصدر تمويل واحد و سيتم عرض كل شيء في المجلس القادم والهدف من المشاركة في ستاد ويمبلي هو عرض المشروع وتسويقة عالميا ".

وواصل سراج:" استقرينا على مكان ستاد الأهلي ولكن لن نكشف عنه حاليا، وهناك 6 طرق للتمويل سوف نستقر على أحدهم بما يتناسب مع السوق المصري".