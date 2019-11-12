شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. منتخب الساجدين يعود من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ذكريات تجدد نفسها ، فبعد غياب لفترة كبيرة لمنتخب مصر الذي سيطر علي الكرة الأفريقية وحقق 3 ألقاب متتالية لأمم أفريقيا ولقب منتخب الساجدين بسبب إقدامه علي السجود بعد تسجيل الاهداف وعقب كل فوز بمباراة ، ليعيد المنتخب الاولمبي هذه العادة مرة أخري في السجود عقب النجاحات الذي حققها في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المقامة حالياً في مصر .

وانتشرت صور للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب خلال الاحتفال بالفوز علي منتخب غانا ٣ /٢ والتأهل للدور قبل النهائي لبطولة كاس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وهم ساجدين ليعيد للأذهان منتخب مصر الاول ٢٠٠٦ خلال البطولة التي استضافتها مصر .

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وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي الصور قائلين : "منتخب الساجدين يعود من جديد" في إشارة منهم الي أمجاد الجيل الذهبي للمنتخب مع حسن شحاته المدير الفني للفراعنة .