- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. منتخب الساجدين يعود من جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ذكريات تجدد نفسها ، فبعد غياب لفترة كبيرة لمنتخب مصر الذي سيطر علي الكرة الأفريقية وحقق 3 ألقاب متتالية لأمم أفريقيا ولقب منتخب الساجدين بسبب إقدامه علي السجود بعد تسجيل الاهداف وعقب كل فوز بمباراة ، ليعيد المنتخب الاولمبي هذه العادة مرة أخري في السجود عقب النجاحات الذي حققها في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المقامة حالياً في مصر .
وانتشرت صور للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب خلال الاحتفال بالفوز علي منتخب غانا ٣ /٢ والتأهل للدور قبل النهائي لبطولة كاس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وهم ساجدين ليعيد للأذهان منتخب مصر الاول ٢٠٠٦ خلال البطولة التي استضافتها مصر .
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي الصور قائلين : "منتخب الساجدين يعود من جديد" في إشارة منهم الي أمجاد الجيل الذهبي للمنتخب مع حسن شحاته المدير الفني للفراعنة .
سجدة لاعبي المنتخب
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. منتخب الساجدين يعود من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.