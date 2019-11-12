شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح: التتويج ببطولة أفريقيا هدف المنتخب الاولمبي لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر الأوليمبي شدد على صعوبة المواجهة التي جمعت منتخب بلاده، بنظيره الغاني مساء الاثنين ضمن مباريات الحولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.

فتوح قال: "المنتخب الغاني بدأ المباراة بضغط هجومي، وتمكن من التقدم مرتين، لكننا نجحنا في التماسك سريعًا".

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وتابع: "هدفنا كلاعبين وجهاز فني هو الفوز بالبطولة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية، التي تتواجد خلفنا في كل المباريات".

منتخب مصر ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.