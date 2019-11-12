أحمد فتوح: التتويج ببطولة أفريقيا هدف المنتخب الاولمبي لإسعاد الجماهير

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فتوح قال: "المنتخب الغاني بدأ المباراة بضغط هجومي، وتمكن من التقدم مرتين، لكننا نجحنا في التماسك سريعًا".
وتابع: "هدفنا كلاعبين وجهاز فني هو الفوز بالبطولة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية، التي تتواجد خلفنا في كل المباريات".
منتخب مصر ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.
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