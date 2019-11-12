شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: التغيير فى التشكيل أمام الكاميرون سيكون فى أضيق الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقي غريب المدير الفنى لـ منتخب مصر الأولمبى، أنه لن يقوم بعمل "تدوير" بشكل كامل فى مباراة الكاميرون المقبلة فى الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، والمحدد لها الخميس المقبل.

وقال غريب فى تصريحات صحفية عقب مباراة غانا:" ندرس التغيير فى التشكيل لإراحة بعض اللاعبين قبل خوض مباريات نصف النهائى، لكن التغيير سيكون فى أضيق الحدود".

وحقق منتخب مصر الأولمبى الفوز اليوم على غانا 3 / 2 فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.