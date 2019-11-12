شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تنتظر رد طبيبها الألمانى لتأجيل جراحة الركبة حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج وبطلة العالم لسيدات الاسكواش، رد طبيبها الألماني لتوضيح موقفها من المشاركة في بطولات الموسم الجاري والتعامل مع اصابة الركبة التي تعاني منها دون إجراء جراحة في الوقت الحالي.

وأرسلت نور الشربيني إلى طبيبها الألماني تستفسر عن مدى قدرتها على مواصلة اللعب حالياً ومعالجة آلام الركبة بالمسكنات، وتأجيل الجراحة وإذا كان ذلك لن يؤثر على وجود مضاعفات أو تطورات في إصابتها.

كانت نور الشربيني قد توجت مؤخراً ببطولة العالم لسيدات الاسكواش التي استضافتها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار، وذلك عقب تغلبها في المباراة النهائية على منافستها رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتوجت نور الشربيني ببطولة العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها.