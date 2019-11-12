شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى والجناينى يهنئان المنتخب الاولمبي بعد الفوز على غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، على النزول إلى أرض ملعب استاد القاهرة، من أجل تهنئة المنتخب الاولمبي بعد تأهله إلى دور الأربعة بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقامة فى القاهرة حتى 22 نوفمبر الجاري.

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صبحى والجناينى حرصا على اصطحاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب المصري، وتوجها به إلى الجمهور من أجل تحيتهم على مؤازرة الفراعنة طوال أحداث اللقاء.

المنتخب المصرى نجح فى قلب تأخره بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بثلاثة أهداف، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ويضمن صعوده إلى الدور التالى، بغض النظر عن نتيجته أمام منتخب الكاميرون.