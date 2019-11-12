شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى ولاعبيه يتصدرون هاشتاجات "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر لاعبو منتخب مصر الأولمبى على الهاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد الفوز الذى حققه على منتخب غانا الأولمبى بثلاثة أهداف لهدفين فى ثانى مباريات المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتصدرت هاشتاجات "حمدى فتحى هترجع أقوى" و"رمضان صبحى" و"مصر – غانا" وشوقى غريب ومصطفى محمد وأبو الفتوح والمنتخب الأول هاشتاجات موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وكان المنتخب الأولمبى نجح فى تحويل خسارته أمام غانا بهدفين مقابل هدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

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أحرز أهداف المنتخب الأولمبى مصطفى محمد فى الدقيقة 18، وأضاف رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 82 و89 من عمر المباراة.

بهذه المباراة ارتفع رصيد المنتخب الأولمبى إلى 6 نقاط فى المركز الأول للمجموعة، ويضمن الفراعنة الصعود للدور قبل النهائى للبطولة.