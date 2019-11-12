شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: توقعت تسجيل أحمد ياسر ريان الهدف الثالث في غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأوليمبي، كشف عن توقعه بتسجيل أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب لهدف خلال مواجهة غانا، التي جمعت المنتخبين مساء الأثنين ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.

عاشور قال "اثناء إجراء الإحماء، توقعت نزول احمد ياسر ريان، وانه سيحرز هدف لمصر، وقلت له ذلك".

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ريان كان قد نجح في تسجيل هدف الفوز للفراعنة علي حساب المنتخب الغاني قبل دقائق من نهاية اللقاء الذى انتهي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

عاشور أكد أن جميع لاعبي المنتخب علي قلب رجل واحد، مشيرًا الي ان هدفهم تحقيق البطولة والصعود الي اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.