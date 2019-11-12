كدمة قوية لظهير أيمن المنتخب الاولمبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن زين، طبيب المنتخب الاولمبي، أن كريم العراقي الظهير الأيمن للمنتخب، تعرض لكدمة قوية فى الركبة خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، التى تحتضنها مصر حتي 22 نوفمبر الجارى، والتي انتهت بفوز المنتخب الاولمبي بثلاثية مقابل هدفين، وتأهل منتخب الفراعنة إلى الدور قبل النهائي في البطولة.
وقال أيمن زين إن كريم العراقي سيخضع للأشعة للاطمئنان على إصابته، ومدى قدرته على المشاركة فى مواجهة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل فى ختام دور المجموعات.
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