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المنتخب الاولمبي ينعى الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي، بقيادة شوقي غريب، واللاعبون على نعى علاء علي نجم الزمالك الأسبق الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

 

نجوم المنتخب والجهاز الفني حرصوا خلال لقاءاتهم الإعلامية عقب الفوز على غانا، على تقديم العزاء لأسرة اللاعب،  داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 

علاء الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز، كان قد وافته المنية صباح الإثنين عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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