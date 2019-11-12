شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاولمبي ينعى الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر
نجوم المنتخب والجهاز الفني حرصوا خلال لقاءاتهم الإعلامية عقب الفوز على غانا، على تقديم العزاء لأسرة اللاعب، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
علاء الذى لعب للعديد من أندية الدورى الممتاز، كان قد وافته المنية صباح الإثنين عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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