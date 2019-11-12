رمضان صبحي يكشف حديثه مع لاعبي مصر بين شوطي لقاء غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، حديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة الفريق أمام منتخب غانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، مشيدًا بالإمكانيات الفنية لشوقي غريب المدير الفني للفريق.

وبلغ المنتخب نصف نهائي المسابقة بعد تحويل تأخرهم أمام غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات إلى فوز بنتيجة (3-2)، وقدم رمضان أداءً رائعا استحق عليه جائزة أفضل لاعب بعد تسجيل هدف وصناعة مثله.

وقال رمضان في تصريحات لـ"أون سبورت": "أهدي الجائزة لزملائي واللاعبين المصابين مثل طاهر محمد ومرعي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر بجانب الجهاز الفني والجمهور، كل تركيزي هو الثلاث نقاط وذلك هو الأهم عندي".

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وأضاف: "دائما أتحدث مع اللاعبين عن ضرورة إعطاء 100% من أدائنا في أي مباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، قلنا بين الشوطين (نشيل قلبنا) ولا نستسلم للإرهاق ونركض دائما، وأشكر اللاعبين لأنه يشعر بأن الجمهور يريد الفرحة".

وأكمل صاحب الـ22 عامًا: "نريد الفوز في نصف النهائي من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، الجمهور المصري لن يغضب من اللاعبين لو بذلنا قصارى جهدنا وقاتلنا في الملعب، والجميع كانوا رجالا وشعروا بالمسؤولية".

وعلق اللاعب الدولي على استبعاده من المنتخب مع خافيير أجيري قائلا: "كانت وجهة نظر وأحترمها ولا أحب الدخول في مشاكل ولم أتعرض للصدمة، وإن شاء الله الفترة المقبلة مع حسام البدري تكون خير على الشعب المصري".

وأتم قائد منتخب مصر الأولمبي قائلا: "كابتن شوقي غريب مدرب كبير، يعتمد عليّ في مراكز الجناح الأيسر والأيمن وطلب مني اللعب كمهاجم صريح في نهاية مباراة غانا، وأبارك له على تحقيق الفوز وأشكر الجماهير المصرية".