عصام مرعي: الزمالك استفاد من ودية دجلة

أكد عصام مرعي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي انه يتقدم ومعه الجهاز الفني والاداري واللاعبون بخالص العزاء في وفاة علاء علي لاعب النادي السابق ، مشيرا الى ان خبر وفاته احزن الجميع حيث كان اللاعب يتمتع بخلق رفيع ومحبوب من الجميع ويعد ابنا عزيزا من ابناء الزمالك، معلقا :"نسأل الله ان يرحمه ويصبر اهله". وعن مواجهة وادي دجلة الودية أكد مرعي على انها كانت مواجهة قوية استفاد منها الزمالك كثيرا.
واوضح أنه اللقاء كانت له ايجابيات كثيرة وسلبية وحيدة وهي الخسارة.
وأضاف مرعي :"قدمنا اداء طيباطوال احداث اللقاء رغم الخسارة، وقمنا خلال هذه المباراة بتجربة اكثر من لاعب في مراكز جديدة مثل محمد عنتر كظهير ايمن واسلام جابر كظهير ايسر وأديا بشكل طيب".
واشار مدرب الزمالك الى انه تم الاطمئنان علي شيكابالا عقب عودته من الإصابة.. حيث شارك في جزء من اللقاء وأتم مرعي:" كما جربنا خططا وجملا فنية عديدة واستطعنا الوقوف علي كل شيء بخصوص المرحلة المقبلة".
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