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مدرب منتخب مصر الأوليمبي يشد بمجهود اللاعبيين خلال مباراة الفراعنة وغانا

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أشاد معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الاوليمبي بالجهد الكبير الذى بذله اللاعبون في مواجهة غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام التي تنظمها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجاري.

 

قال جمال "نمتلك جيل مميز من اللاعبين، نجحوا في قلب تأخرهم الي فوز مستحق في اللحظات الأخيرة من المباراة".

 

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وتابع "خبرات رمضان صبحي ومصطفي محمد وصلاح محسن، لعبت دورًا كبيرًا في قيادة زملائهم

الى الفوز".

 

اختتم كلامه موجهًا شكره الى الجمهور الذى يتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال اللقاء، ملمحًا الى إمكانية اجراء تعديلات علي التشكيل الاساسي للمنتخب خلال مباراة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل.

منتخب مصر ضمن الصعود الي دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط.

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