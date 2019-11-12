أوضح أيمن زين طبيب منتخب مصر الأوليمبي، ان كريم العراقي الظهير الايمن للمنتخب، تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعاتبكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.
كشف زين أن اللاعب سيخضع للأشعة للاطمئنانعلى إصابته، ومدى قدرته علي المشاركة في مواجهة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات. المنتخب المصري كان قد نجح في تحويل تأخره أمام نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف، إلي فوز بثلاثة أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كريم العراقي بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة مصر وغانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.