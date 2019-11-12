إصابة كريم العراقي بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة مصر وغانا

أوضح أيمن زين طبيب منتخب مصر الأوليمبي، ان كريم العراقي الظهير الايمن للمنتخب، تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات

بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.

كشف زين أن اللاعب سيخضع للأشعة للاطمئنان

على إصابته، ومدى قدرته علي المشاركة في مواجهة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات. المنتخب المصري كان قد نجح في تحويل تأخره أمام نظيره الغاني بهدفين مقابل هدف، إلي فوز بثلاثة أهداف.