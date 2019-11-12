فرنسا تُهين إسبانيا بسداسية في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا

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أهان المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني بستة أهداف لهدف في إحدى مباريات اليوم الاثنين 11-11-2019، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا.
وأقيمت المباراة على ملعب “أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو” فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة, الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، وشهدت تقدم إسبانيا بهدف سجله اللاعب “فاليرا” في الدقيقة 9.
لكن فرنسا استطاعت إدراك هدف التعديل في الدقيقة 21 بواسطة كواسي، بعد تمريرة من عادل عوشيشي.
وتقدمت فرنسا 1/2 في الدقيقة 36 بعدما نجح مبوكو في ترجمة تمريرة الجناح الأيمن “اسحاق الحاج”، لاعب نادي مارسيليا.
وفي أول دقيقة من الشوط الثاني رد مبوكو الهدية، وصنع الهدف الثالث لاسحاق الحاج في الدقيقة 46.
وانهارت إسبانيا تمامًا بعد هذا الهدف وتلقت شباكها لهدفين متتاليين حملا توقيع بيمبيلي ورتير في الدقيقتين 54 و59.
وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة، أنهى لاعب وسط باريس سان جيرمان “عادل عوشيشي” مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس لفرنسا من صناعة اللاعب البديل “حاسم حسن”.
وتمكن المنتخب الإسباني من عبور دور الـ16 وبلوغ الدور ربع النهائى بعد الفوز على المنتخب السنغالي بهدفين مقابل هدف.
فيما تأهل المنتخب الفرنسي، عن جدارة واستحقاق بعد الفوز العريض الذى حققه الديوك على المنتخب الأسترالي بأربعة أهداف دون رد.
وكانت آخر مواجهة بين فرنسا وإسبانيا فى بطولة كأس العالم تحت 17 سنة ترجع إلى عام 2017 فى دور الـ16 والتي إنتهت بفوز إسبانيا بهدفين مقابل هدف للديوك.
وأقيمت تلك المباراة على ملعب “إنديرا غاندي” بالهند, واستطاع المنتخب الإسباني الوصول الدور النهائي ولكنه إنهزم أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 5-2.
وإليكم آخر 5 مواجهات بين منتخب أسبانيا ومنتخب فرنسا تحت 17 سنة:
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|18/5/2010
|تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 سنة ( النهائي)
|فرنسا 1-2 اسبانيا
|263/2013
|تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 سنة (جولة النخبة)
|فرنسا 3-2 اسبانيا
|25/3/2015
|تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 سنة (جولة النخبة)
|فرنسا 1-1 اسبانيا
|12/5/2017
|بطولة اوروبا تحت 17 سنة (ربع النهائي)
|اسبانيا 3-1 فرنسا
|17/10/2017
|كأس العالم تحت 17 سنة (دور الـ16)
|فرنسا 1-2 اسبانيا
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