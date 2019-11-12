إصابة محمد صلاح مع ليفربول قبل التحاقه بقائمة منتخب مصر

أشارت العديد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم الإثنين إلى أنّ ليفربول يراقب بجدية حالة المصري محمد صلاح الصحية.



وأوضحت الصحيفة البريطانية ديل ميل في تقرير نشرته مساء الإثنين أنّ صلاح عانى من بعض الآلام في الكاحل عقب مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي جرت أمس الأحد.



وتشير آخر أخبار إصابة محمد صلاح إلى أنّ اللاعب والنادي ومنتخب مصر بانتظار نتائج الفحوصات الطبية للاعب، إذ تحوم بعض الشكوك بشأن احتمالية مشاركته مع بلاده في تصفيات كأس إفريقيا.



ولم يصدر أي تعليق رسمي سواء من ليفربول أو منتخب مصر حتى لحظة كتابة هذه الأسطر يتعلق بأخبار إصابة محمد صلاح، علماً أنّ الفرعون المصري سجّل هدفاً في المباراة التي كسبها الريدز على سيتي 3-1 أمس.





وتابع محمد صلاح المباراة بعدما تعرّض كاحله لاحتكاك بقدم منافسه البرازيلي فيرناندينيو في الشوط الأول ولم يخرج حتى الدقيقة السابعة والثمانين.



وذكّرت العديد من التقارير الصحفية البريطانية بتعافي محمد صلاح من إصابة سابقة في الكاحل تعرّض لها أمام ليستر سيتي منذ قرابة شهر وأنّ ليفربول ومنتخب مصر بحاجة محمد صلاح في هذا الوقت تحديداً.



وستلعب مصر الخميس المقبل مع كينيا ومن ثم الإثنين القادم مع جزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021.



وسيعود ليفربول عقب فترة التوقف الدولي لخوض مواجهة خارج أرضه مع كريستال بالاس في الدوري الممتاز في الثالث والعشرين من الشهر الحالي وبعدها بأربعة أيام سيستضيف نابولي الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا.



المصدر: بي إن سبورت