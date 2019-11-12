رياضة | خناقة بالأيدي في معسكر إنجلترا بين لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خناقة بالأيدي في معسكر إنجلترا بين لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لاعيبا فريقي نادي ليفربول ونظيره مانشستر سيتي، في اشتباك بالأيدي اليوم في معسكر منتخب إنجلترا استعدادا لأسبوع الفيفا الدولي، وفقًا لما نشرته صحيفة دايلي ميل الإنجليزية.

وأضافت الصحفية: "تدخل لاعبو المنتخب الإنجليزي لفض اشتباك بالأيدي في معسكر المنتخب الإنجليزي بين چو جوميز ظهير أيمن نادي ليفربول ورحيم سترلينج مهاجم نادي مانشستر سيتي"، وذلك بعد مزاح خرج عن السيطرة حول نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأخيرة ضمت منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب انفيلد الدولي وشهدت فوز الريدز علي حساب نظيره فريق مانشستر سيتي.

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

والتقى الفريقان على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.