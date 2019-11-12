رياضة | تعرف على موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة الي أولمبياد طوكيو

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حقق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزا قاتلا علي حساب نظيره منتخب غانا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 ليصعد رسميا لنصف نهائي البطولة.
وسجل أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والمقامة حاليا في مصر.
قبل موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة تعرف علي موقف المجموعة الأولى
وضع المنتخب المصري الأولمبي تحت 23 سنة قدماً في بلوغ التأهل لأولمبياد طوكيو القادمة بعد الفوز على منتخب غانا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لنصف نهائي البطولة المقامة حالياً في مصر بينما توقف رصيد منتخب غانا عند نقطة واحدة فقط في المركز قبل الأخير بينما صعد منتخب الكاميرون للمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط في المجموعة بعد الفوز على حساب نظيره منتخب مالي الأولمبي الذي ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد بعد الخسارة في أول جولتين أمام مصر و الكاميرون.
تعرف علي موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة
ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب الكاميرون الأولمبي ضمن منافسات الجولة الثالثة و الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة علي ستاد القاهرة الدولى والتي تعد تحصيل حاصل لمنتخب الفراعنة بينما يرغب منتخب الكاميرون بقيادة المدرب سونج للحصول علي نقطة علي الأقل والتي تكفيه للصعود رسميا لدور نصف نهائي البطولة الأفريقية المؤهلة الي أولمبياد طوكيو وعلي جانب آخر يواجه منتخب غانا نظيره منتخب مالي في ذات المجموعة علي ملعب السلام الدولي بمدينة القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.