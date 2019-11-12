رياضة | تعرف على موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة الي أولمبياد طوكيو

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حقق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزا قاتلا علي حساب نظيره منتخب غانا الأولمبي تحت 23 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة 2020 ليصعد رسميا لنصف نهائي البطولة.



وسجل أهداف منتخب مصر مصطفي محمد في الشوط الأول فيما سجل رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان ثنائية الشوط الثاني، بينما سجل هدفي منتخب غانا ياو يبواه في الشوط الأول وسامويل أوبينج في الشوط الثاني ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والمقامة حاليا في مصر.

قبل موعد مباراة مصر و الكاميرون القادمة تعرف علي موقف المجموعة الأولى Advertisements وضع المنتخب المصري الأولمبي تحت 23 سنة قدماً في بلوغ التأهل لأولمبياد طوكيو القادمة بعد الفوز على منتخب غانا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لنصف نهائي البطولة المقامة حالياً في مصر بينما توقف رصيد منتخب غانا عند نقطة واحدة فقط في المركز قبل الأخير بينما صعد منتخب الكاميرون للمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط في المجموعة بعد الفوز على حساب نظيره منتخب مالي الأولمبي الذي ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد بعد الخسارة في أول جولتين أمام مصر و الكاميرون.