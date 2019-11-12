رياضة | بركات يكشف موقف الجهاز الفني للفراعنة من لاعبي بيراميدز في المستقبل

وأوضح :"هناك التزام وانضباط وتركيز في الملعب والجميع يسعى لحجز مكان أساسي في الملعب، أمامنا مباراتين الأولى أمام كينيا وجزر القمر ونسعى لتحقيق الفوز فيهام وحصد النقاط الست".

وتابع :"هناك أكثر من لاعب خاض تدريبات قبل انطلاق المعسكر، اللاعبون ملتزمون، واليوم المحترفين انضموا للمعسكر ويتبقى محمد صلاح والذي سينضم غدا".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كنا نتمنى أن يبدأ المعكسر مبكرًا ونستغل فرصة توقف الدوري ولكن خوض الأهلي لمعسكر الإمارات بجانب نادي بيراميدز قبل الأزمة ونادي المصري ومواجهته".

وأشار :"الفوز يمنح الفريق روح، والكابتن حسام البدري أبلغ اللاعبين بأن من سيبذل جهده في الملعب والتدريبات سيتواجد أما من سيتقاعس فلا مكان له".

وواصل :"على الجميع أن يثق بأن الجهاز الفني سيختار الأنسب لكل مباراة، والمعسكر يسير بخطى جيدة ولا يوجد أي مشكلة".

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وأردف :"لا نحب الحديث طويلا على أزمة نادي بيراميدز ونشكر اللاعبين الذين يرغبون في التواجد ضمن صفوف المنتخب ونقدر هذا النادي، والذي أصبح حالة في كرة القدم ونقدر القيمة الفنية له والدليل على ذلك اختيار 7 لاعبين منه".

وزاد :"قرار الكابتن حسام البدري باستبعاد الـ7 لاعبين بعدم تواجدهم في هذا المعسكر فقط، ولكن بعد ذلك سيتم استدعائهم في المعسكرات المقبلة".

وأشار :"هناك من استكتر العدد الذي اختاره الكابتن حسام البدري باختيار 32 لاعب، وهو كان لديه بعد نظر وحدث موقف لاعبي بيراميدز، وخضنا مباراة ليبيريا الودية بـ21 لاعب منهم 3 حراس".

وأتم حديثه :"الاتحاد الإفريقي أخبرنا بأن مباراة مصر وجزر القمر ستقام على ملعب نجيل طبيعي وهو أمر أسعد الجهاز الفني بقيادى الكابتن حسام البدري، فمن الصعب أن يكون أداء الفريق على ملعب "الترتان" مثل النجيل الطبيعي".

