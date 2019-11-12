رياضة | عاجل.. شقيق علاء علي يكشف السبب الحقيقي وراء وفاة نجم الزمالك السابق

وأضاف شقيق لاعب الزمالك الراحل علاء علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن شقيقه قام بإجراء عملية جراحية لإزالة الورم، وعاد إلى المنزل بشكل طبيعي، وقام بإعداد جلسات إشعاعية، وبعد ذلك توفى، معقبًا: "بين يوم وليلة وقع، جاله كرشة نفس جامدة، ووقع ومات".

ولفت إلى أن شقيقه متزوج ولديه بنت وولد، الأولى 7 سنوات، والثاني 3 سنوات، مشيرًا إلى أن شقيقه قام باللعب في سموحة، والمصري ووادي دجلة، وبترو جيت، خلاف نادي الزمالك.

وتابع:" علاء شخصية جميلة جدًا،، حرام يبقى موجودة في الزمن دا، بيعمل خير كتير جدًا ومحترم، الحمد لله".

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