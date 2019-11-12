رياضة | أخبار الأهلي اليوم الاثنين 11-11-2019| الصفقة الكبرى تضيع وإصابة نجم الفريق تربك حسابات فايلر في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الاثنين 11-11-2019| الصفقة الكبرى تضيع وإصابة نجم الفريق تربك حسابات فايلر في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين الموفق 11-11-2019 الكثير من الأخبار والأحداث الخاصة لفريق الكرة والتي عاد للتدريبات بعد الراحة بجانب إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة.

تعرض حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي للإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأصيب اللاعب بالتواء في الركبة حيث أثبتت الأشعة إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحمله لتكاليف إصابة اللاعب حتى لو استدعى الأمر سفره إلى الخارج.

الأهلي يطمئن على إصابة حمدي فتحي مع طبيب منتخب مصر

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول، بشأن الإصابة التي تعرض لها حمدي فتحي لاعب الأهلي أثناء مشاركته في مران المنتخب الذي أقيم مساء اليوم.

وقال خالد محمود، أن طبيب المنتخب أبلغه بتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة، وأطلعه على التشخيص ونتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.

وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب مساء اليوم عن تعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في المران الذي أقيم على استاد برج العرب في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

الأهلي ينسحب من صفقة تراوري

انسحب مسئولو النادي الأهلي من صفقة التعاقد مع إيريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خلال الفترة الحالية بشكل إجباري.

وجاء تراجع الأهلي عن التعاقد مع تراوراي بسبب رفض بيراميدز فتح باب الرحيل امام اللاعب في ظل استنفاذ الاستبدال داخل اللفريق وهو ما يمنع النادي من التفريط بخدماته للاحتياج لجميع اللاعبين.

ويتجه الأهلي أيضاً لتأجيل التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ، وذلك رغم ترحيب ناديه ببيعه للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوى القادم.

ويدرس الأهلي موقف اللاعب بعدما تعرض لأكثر من إصابة قوية بالفترة الماضية آخرها الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في التصفيات الافريقية المقامة حالياً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وبدأ الأهلي التفكير في التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة حيث يحق للفريق استبدال لاعبين في يناير.

الكشف عن أخر تطورات إصابة محمود متولي

يواصل محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

واكتفى الجهاز الطبي بجلسات علاج طبيعي ، في برنامج علاج متولي ، على أن يجرى أشعة خلال الأيام المقبلة يتحدد علي ضوء نتيجتها موعد بداية المرحلة الثانية لتأهيل اللاعب من خلال تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم وملعب التتش.

Advertisements

واستجاب الجهاز الطبي للخبير الألماني الذي اطلع على أشعة متولي في معسكر الإمارات ونصح بضرورة منح اللاعب وقتا أكبر؛ من أجل التعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت أربعة أيام ، وذلك للتحضير لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام ، ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أجاي وأزارو ينتظمان في مران الأهلي بعد 48 ساعة

ينتظم جونيور أجايي ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق خلال 48 ساعة بعد عودتهما من بلادهما وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.

وكان أجايي قد توجه إلى نيجيريا لتجديد جواز السفر الخاص به، فيما سافر أزاروا للمغرب بالتنسيق مع الجهاز الفني، الذي اتفق مع الثنائي على الانتظام في مران الفريق خلال 48 ساعة.

ويبدأ الأهلي اليوم المرحلة الثانية من فترة الإعداد، بعد فترة الراحة التي استمرت 4 أيام عقب ختام المعسكر الخارجي، والعودة من الإمارات مساء الأربعاء الماضي.

انتظام الشيخ والسيد في التدريبات الجماعية وكواليس محاضرة فايلر مع لاعبي الأهلي

انتظم الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال توقف مسابقة الدوري العام.

وشارك الشيخ والسيد في المران الجماعي بعد اكتمال جاهزيتهما من الناحية الطبية، وخضوعهما لفحص طبي للتأكد من تعافيهما.

وأستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة أربعة أيام بعد انتهاء معسكر الإمارات.

وتتوقف بطولة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب خوض منتخب مصر الأول لمباراتين أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق ابتداء من اليوم استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقاد فايلر مران الفريق اليوم بعد عودته من سويسرا حيث قضي أجازة قصيرة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الاهلي بعد العودة من معسكر الإمارات.