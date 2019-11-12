رياضة | مواجهات نارية لغزل المحلة وفاركو والرجاء ودمنهود بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية لغزل المحلة وفاركو والرجاء ودمنهود بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء 6 مباريات نارية في المجموعة الثالثة(مجموعة بحرى) للقسم الثاني، حيث تشهد الجولة الرابعة أكثر من مباراة ساخنة.

1- دكرنس مع غزل المحلة

يستضيف فريق دكرنس صاحب المركز الرابع بقيادة أيمن الجمل برصيد 6 نقاط فريق غزل المحلة المتصدر بقيادة خالد عيد برصيد 7 نقاط.

وشهدت الجولة الثالثة فوز فريق غزل المحلة على المنصورة بهدفين نظيفين سجلها هانى عادل وعبدة يحي، بينما تلقى فريق دكرنس الهزيمة بهدف من فريق الحمام.

2- فاركو مع الحمام

على ملعب حرس الحدود، يلتقي فريق فاركو وصيف المجموعة بقيادة أحمد عاشور برصيد 7 نقاط مع فريق الحمام صاحب المركز السابع بقيادة أحمد فكري الصغير برصيد 4 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز الفريقين،فوز فريق فاركو على المالية بهدفين إسلام الفوالى وعلى بهيج ، وفاز فريق الحمام على دكرنس بهدف يايا كونيه.

3- دمنهور مع المالية

يواجه فريق دمنهور صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد ساري برصيد 7 نقاط مع فريق المالية صاحب المركز الحادي عشر قبل الأخير بقيادة أيمن مجدى برصيد نقطة وحيد، وشهدت الجولة الثالثة فوز فريق دمنهور على فريق الأوليمبي بهدف عمار شرف، بينما تلقى فريق المالية الهزيمة من فاركو بهدفين دون رد.

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4- الرجاء مع الأوليمبي

على ملعب مركز شباب مطروح يلتقي الرجاء صاحب المركز السادس بقيادة هانى العقبي برصيد 5 نقاط مع فريق الأوليمبي صاحب المركز الأخير بقيادة أحمد الكأس بدون نقاط، وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق الرجاء مع فريق بيلا بدون أهداف، ووصل فريق الأوليمبي هزائمه بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي من فريق دمنهور بهدف.

5- أبو قير مع بيلا

يلعب فريق أبو قير صاحب المركز الخامس بقيادة علاء نوح برصيد5 نقاط مع فريق بيلا صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر رضوان برصيد نقطتين، وشهدت الجولة الماضية فوز فريق أبو قير على فريق بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف مصطفى الخواجه ومصطفى بهاء. ومحمود عبد المجيد الملك من ضربة جزاء، وتعادل فريق بيلا مع الرجاء سلبياً.

6- المنصورة مع بلدية المحلة

وصدام مرتقب يجمع بين فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة رضا العيسوي برصيد نقطتين مع فريق بلدية المحلة صاحب المركز العاشر بقيادة كرم جابر برصيد نقطة وحيدة.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة الفريقين حيث تلقى فريق المنصورة الهزيمة من غزل المحلة بهدفين، وانهزم بلدية المحلة امام أبو قير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1-غزل المحلة 7 نقاط

2- فاركو 7 نقاط

3- دمنهور 7 نقاط

4- دكرنس 6 نقاط

5- أبو قير5 نقاط

6- الرجاء 5 نقاط

7- الحمام 4 نقاط

8- بيلا نقطتين

9- المنصورة نقطتين

10- بلدية المحلة نقطة وحيدة

11- المالية نقطة وحيدة

12- الأوليمبي بدون نقاط