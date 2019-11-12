مفاجأة | منتخب مصر الأولمبي بلا صانع ألعاب في مباراة الكاميرون

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أصبح منتخب مصر الأولمبي في ورطة حقيقية قبل مباراته القادمة أمام نظيره الكاميروني، في لقاء الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات أمم أفريقيا تحت 23 عاماً والتي تنظمها مصر.



المنتخب الأولمبي يفقد صانعي ألعابه

ويفقد منتخب مصر ثنائي صناع اللعب خلال مواجهة الكاميرون، بعد اصابة ناصر ماهر في اللقاء الأول وحصول عمار حمدي على الانذار الثاني في مباراة الليلة أمام غانا ليصبح الفراعنة بلا صناع لعب في مباراتهم المقبلة.

مصر تهزم غانا بثلاثية

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تغلب على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الثانية، حيث حول الفراعنة تأخرهم بهدفين إلى فوز بالثلاثة مقدمين مباراة مميزة ضمنت للأبناء النيل الصعود إلى الدور قبل النهائي من البطولة الإفريقية واقتراب حلم الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

قائمة منتخب مصر

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قد اختار قائمة تضم 19 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والمؤهلة للأولمبياد وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.