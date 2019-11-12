- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقدم قائمة أولية للمشاركة في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
الإثنين 11 نوفمبر 2019
الهلال
ارسل نادي الهلال السعودي اليوم الاثنين قائمة أولية تضم 30 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة نهاية هذا العام.
وقالت صحيفة الرياضية الرياضية أن نادي الهلال السعودي قد قدم قائمة "أولية" تضم 30 لاعباً للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة في حال تحقيق دوري أبطال آسيا بعد أن طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من طرفي النهائي القاري تقديم قائمة "أولية" للبطولة.
يذكر أن نادي الهلال السعودي حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 1 / 0 علي حساب نظيره فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي بطولة دروي أبطال آسيا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضى علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد انتهاء أسبوع الفيفا علي ملعب اوراوا ريد دياموندز الدولي باليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يقدم قائمة أولية للمشاركة في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.