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الهلال يقدم قائمة أولية للمشاركة في كأس العالم للأندية

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علي ماهر حلمى 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

الهلال

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ارسل نادي الهلال السعودي اليوم الاثنين قائمة أولية تضم 30 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة نهاية هذا العام.

وقالت صحيفة الرياضية أن نادي الهلال السعودي قد قدم قائمة "أولية" تضم 30 لاعباً للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة في حال تحقيق دوري أبطال آسيا بعد أن طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من طرفي النهائي القاري تقديم قائمة "أولية" للبطولة.

يذكر أن نادي الهلال السعودي حقق فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 1 / 0 علي حساب نظيره فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي بطولة دروي أبطال آسيا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضى علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة الرياض ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بعد انتهاء أسبوع الفيفا علي ملعب اوراوا ريد دياموندز الدولي باليابان.

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