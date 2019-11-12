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بنزيما يحقق رقم قياسي جديد في الدوريات الخمسة الكبري 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 11 نوفمبر 2019

يعيش النجم الفرنسي "كريم بنزيما" حالة من التألق والابداع مع الفريق الملكي في جميع البطولات هذا الموسم تحت قيادة الفرنسي الآخر زين الدين زيدان .

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أصبح الفرنسي كريم بينزيما مهاجم هو أول لاعب فرنسي يسجل 200 هدف في دوريات اوروبا الخمس الكبرى في القرن الحادي والعشرين. 

تألق بنزيمة بعد خروج البرتغالي كرستيانو رونالدو من الفريق ، حيث وجد نفسه امام المرمي مباشرة بدلا من رونالد الراحل لتسجيل الاهداف وتحقيق الارقام القياسية مع الفريق في كافة البطولات .

ويخوض ربال مدريد رحلة جديدة في بطولة السوبر الاسباني التي ستقام في المملكة ، حيث سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا في الثامن من يناير من عام ٢٠٢٠

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