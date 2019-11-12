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مونشغلادباخ يبتعد في الصدارة متفوقا على بايرن ولايبزيغ

في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ابتعد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في الصدارة وأصبح الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه، بايرن ولابيزيغ، أربع نقاط. كما شهدت هذه المرحلة فوز بايرليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ.

عزز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا على ضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الأحد (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) في المرحلة الحادية عشر للمسابقة التي شهدت فوز بايرليفركوزن /2 صفر على مضيفه فولفسبورغ.

وارتفع رصيد مونشنغلادباخ، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة إلى 25 نقطة متربعا على قمة الدوري بفارق أربع نقاط أمام اقرب ملاحقيه فريقي لايبتسيغ وبايرن ميونيخ.

في المقابل تجمد رصيد بريمن الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في البطولة، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح النجم الجزائري رامي بن سبعيني التسجيل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله باتريك هيرمان الهدف الثاني في الدقيقة 22. وأهدر بريمن فرصة تقليص الفارق والعودة للمباراة من جديد، بعدما أضاع لاعبه دافي كلاسين ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليأتي العقاب سريعا من جانب مونشنغلادباخ الذي سجل لاعبه هيرمان الهدف الثالث للفريق وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ 59.

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واضطر مونشنغلادباخ للعب بعشرة لاعبين عقب طرد بن سبعيني إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87، ليستغل بريمن النقص العددي في صفوف منافسه ويحرز لاعبه ليوناردو بيتنكورت هدف الضيوف الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي مباراة أخرى في هذه المرحلة حقق بايرليفركوزن انتصاره الأول في المسابقة منذ شهر ونصف الشهر تقريبا، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه فولفسبورغ. وارتفع رصيد ليفركوزن إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح كريم بلعربي التسجيل لليفركوزن في الدقيقة 25، فيما تكفل باولينيو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويرجع آخر فوز لليفركوزن في الدوري الألماني إلى 28 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما تغلب على مضيفه أوغسبورغ صفر / 3 في المرحلة السادسة للمسابقة.