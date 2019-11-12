الامارات | مواطنتان تخوضان تجربة احترافية بكرة القدم في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنتان تخوضان تجربة احترافية بكرة القدم في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة كرة القدم للسيدات، التابعة لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، عن خوض اللاعبتين المواطنتين، شهد خالد وروان الحمادي، تجربة احترافية مع أندية الدوري الإسباني، من خلال برنامج رعاية الموهوبات، بالتعاون مع شركة «آر إس إم».

ووقع الاختيار على اللاعبتين من خلال اختبارات أجريت في دبي خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، حضرها مجموعة من الكشافين ووكلاء اللاعبين في الدوريات الأوروبية من إسبانيا وهولندا والبرتغال، وشارك فيها لاعبون ولاعبات من جنسيات مختلفة، حضروا من داخل الدولة وخارجها.

ونتج عن التجربة اختيار كل من شهد خالد، لاعبة منتخب الإمارات للشابات، للاحتراف في نادي قادش الإسباني، وروان الحمادي قائدة منتخب الشابات لنادي الكوركون الإسباني.

وقالت اللجنة في بيان لها إن هذه المبادرة «تأتي ضمن استراتيجية اللجنة التي تركز على رعاية الموهوبات، وتطوير كرة القدم النسائية في الإمارات، لذلك تم استدعاء كل طموحة وشغوفة ومحبة للرياضة، لعرض مهاراتها، وتقديم نفسها بصورة عملية لأصحاب الخبرات، وذلك تحت إشراف المختصين، وفق خطط مدروسة ومنهجيات حديثة، تمثلت في اختبارات ميدانية للاعبات، وإقامة مباريات ودية وتجريبية بوجود الكشافين والخبراء للاطلاع على مستوى وقدرات اللاعبات، ومدى المهارة التي يمتلكنها للمشاركة في الدوري الإسباني على وجه الخصوص، نظراً للاهتمام الملحوظ من مدربي الأندية الإسبانية بالمواهب العربية والخليجية تحديداً».

وأضاف البيان «تم تحديد اللاعبات وعملية الاختيار بناءً على الأداء المتميز الذي يقدمنه خلال فترة الاختبار، والقدرات الاستثنائية التي يتفوقن بها على غيرهن من اللاعبات».

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وتابع البيان أن «دمج اللاعبات المميزات في الفرق والأندية الأوروبية، وإشراكهن في تجربة احترافية، ما هي إلا واحدة من الأولويات التطويرية الكبرى لرعاية وتبني المواهب الكروية في الدولة، بحيث تعتبر هذه البرامج وسيلة لمنح الفرصة للاعبات لإظهار مستوياتهن المتقدمة، وتمثيل أنفسهن أمام أندية خارجية وأوروبية، وهو الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل على نجاح لجنة كرة القدم للسيدات في تطبيق الفكر الاحترافي، الذي تقوم عليه أسس توفير البيئة المناسبة للاعبات المنتخب الوطني، وبالتالي إطلاق مهاراتهن الإبداعية في الميدان».

وسبق أن تمت دعوة كل من اللاعبتين، نورا المزروعي، حارسة وقائدة منتخب الإمارات للسيدات، ونوف العنزي، لاعبة وسط منتخبنا الوطني الموهوبة، لقضاء فترة معايشة في أكاديمية «إس بي إف» الإسبانية، بعد معسكر تدريبي مكثف، استمر لمدة أسبوعين في فالنسيا الموسم الماضي، أبدى من خلاله مدرب الأكاديمية كارلوس إعجابه بالمستوى الفني والبدني الذي يتمتعن به اللاعبات طوال الفترة التدريبية التي خضعن لها، ما دفع المدربين والقائمين على المعسكر إلى القدوم إلى الإمارات هذه السنة مرة أخرى، بحثاً عن مواهب جديدة في المنطقة، بعد التجربة الناجحة للمزروعي والعنزي.

من جانبها، شكرت اللاعبة شهد خالد لجنة كرة القدم للسيدات، بعد أن وقع الاختيار عليها لتمثيل منتخب الشابات إلى جانب زميلتها روان الحمادي في برنامج الرعاية المتمثل باحتراف اللاعبتين في الدوري الإسباني، وأوضحت أن «هذه الفرصة كانت بالنسبة لها كالحلم، وأنها ستثبت أن دولتنا الحبيبة تمتلك العديد من الموهوبات اللاتي كن بانتظار مثل هذه الفرص للانطلاق إلى عالم الاحتراف، وأن هذا البرنامج سيسهم في تطوير قدراتهن الفنية بكل تأكيد»، كما شجعت زميلاتها في المنتخب على أن يحافظن على روح الإصرار والاجتهاد لمواصلة شغفهن واتباع حلمهن، واغتنام الفرص التي من شأنها أن تعلي أسماءهن محلياً ودولياً في كرة القدم.

شهد خالد:

«فرصة الاحتراف كانت بالنسبة لي حلماً».