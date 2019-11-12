الامارات | منتخب الشاطئية إلى الباراغواي تحضيراً لكأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية إلى الباراغواي تحضيراً لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت أمس، عبر مطار دبي الدولي بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، متوجهة إلى الباراغواي لإقامة معسكر خارجي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية بالفترة من 21 الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثالثة إلى جانب بيلاروسيا، السنغال وروسيا.

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وضمت البعثة أعضاء الجهازين الفني والإداري و12 لاعباً هم: محمد البحري، محمد حمزة، وليد المحمدي، وليد بشر، أحمد بشر، هشام منتصر، علي كريم، علي المحمدي، كمال علي، هيثم الكعبي، عباس علي، وأحمد الملاحي.

ويستهل المنتخب مبارياته في المونديال بمواجهة بيلاروسيا 22 الجاري، فيما يواجه روسيا 24 منه، ويختتم مبارياته مع السنغال 26 الشهر.