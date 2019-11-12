الامارات | 7 أرقام جديدة لمنتخب الأجسام في مونديال الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام جديدة لمنتخب الأجسام في مونديال الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الوطني لبناء الأجسام، زويد الزعابي، أن رياضة بناء الأجسام الإماراتية ستتذكر النسخة الحالية لمونديال بناء الأجسام، الذي اختتم في الفجيرة أول من أمس، بعد النجاحات التي تحققت، وتسجيل مكاسب غير مسبوقة. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن سبعة أرقام جديدة حققتها البطولة، هي كما يلي:

مركز الوصافة

حقق المنتخب الميدالية الفضية في الترتيب العام، وهي المرة الأولى التي يوجد فيها في المراكز المتقدمة كأفضل إنجاز.

عدد الميداليات

نجح المنتخب في الفوز بـ12 ميدالية ملونة محطماً أرقام البطولات السابقة، التي شهدت فوز أيوب العمار بميدالية فضية واحدة في بطولات الاتحاد الدولي 2017، وذهبية محمد سالم الزحمي في بطولات الاتحاد العالمي 2012.

ميداليات ذهبية

فاز لاعبو المنتخب، بأربع ميداليات ذهبية حققها كل من خليفة برمان (ذهبيتان) والماس موسى وعبدالله ربيعة، وهي أول مرة تتحقق للاعبي المنتخب.

Advertisements

بطل الأبطال

أصبح لاعب المنتخب خليفة برمان الحمودي أول لاعب إماراتي يفوز بلقب بطل الابطال، ليكشف عن موهبة عالمية سيكون لها شأن كبير.

عدد لاعبي المنتخب

مثل المنتخب 40 لاعباً في أكبر عدد يشارك به المنتخب في بطولات العالم، وذلك بعد أن كان العدد يقتصر على أربعة أو خمسة لاعبين على أقصى تقدير.

8 حكام

أسهم ثمانية حكام دوليين مواطنين في إدارة عدد من المنافسات بمونديال الفجيرة، بينما أصبح الحكمان الدوليان وليد عبدالكريم وجاسم اشكناني أول حكمين يديران بطولتين متتاليتين، بعد أن شاركا في مونديال إسبانيا العام الماضي.

جهاز فني مواطن

نجح المنتخب ولأول مرة في المشاركة والفوز بإشراف وتدريب جهاز فني يتألف بشكل كامل من المدربين المواطنين، وتمكن من تحقيق إنجازات غير معهودة.