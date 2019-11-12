الامارات | 10 أزمات افتعلتها الصافرة و«الفار» في 7 جولات

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أزمات افتعلتها الصافرة و«الفار» في 7 جولات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولات السبع الماضية من دوري الخليج العربي حالات تحكيمية أثارت الجدل، واحتجت عليها الأندية بشكل مُعلن عبر البيانات الرسمية.
ولم تسلم «أي جولة» من الاعتراض على الصافرة أو تقنية الفيديو (الفار)، إذ بدا العين وبني ياس وعجمان، الأكثر تضرراً، وفق ما صدر عن مسؤوليهم، وعززها آراء خبراء التحكيم، كما تأثر اتحاد كلباء والوصل، اللذان نزفا الكثير من النقاط بقرارات من «الفار» والتحكيم.
وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أبرز 10 حالات تحكيمية أثارت الجدل حول «الفار» والصافرة.
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