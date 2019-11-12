الامارات | المنتخب يستعد لفيتنام بـ «محاضرات فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستعد لفيتنام بـ «محاضرات فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُغادر اليوم، على متن طائرة بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم باتجاه العاصمة الفيتنامية هانوي، استعداداً لمواجهة فيتنام الخميس المقبل على استاد ماي دينه، ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

ويؤدي الأبيض اليوم آخر حصصه التدريبية في بانكوك قبل السفر إلى هانوي بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون، بمشاركة كل اللاعبين الذين ضمهم إلى القائمة.

وواصل الجهاز الفني والإداري اجتماعاته اليومية مع اللاعبين من خلال محاضرات الفيديو لتحليل أداء المنتخب الفيتنامي في مبارياته الماضية بالتصفيات، وكذلك عرض بعض الحالات الخاصة بمباريات المنتخب، خصوصاً المباراة الأخيرة أمام تايلاند، لمعالجة السلبيات وتلافيها في المباراة المقبلة، كما يحرص لاعبو المنتخب على الجلوس مع بعضهم بشكل دائم، من أجل تحفيز بعضهم بعضاً على تقديم مستوى رفيع يؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية، تضمن للأبيض استمراره بالمنافسة على البطاقة المؤهلة إلى الدور الثاني. من جهته، أكد حارس مرمى العين والمنتخب الوطني خالد عيسى، قدرة الأبيض على إنجاز الهدف المطلوب في المباراة المقبلة أمام فيتنام، موضحاً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرص المنتخب في التصفيات الحالية، وتمكنه من الحصول على بطاقة التأهل.

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واعترف الحارس الدولي بأن النتيجة السلبية التي خرج بها الأبيض من المباراة السابقة أمام تايلاند كانت مؤلمة، لكنه عاد وأكد أن الخسارة كانت بمثابة درس قاس يجب الاستفادة منه بمراجعة السلبيات والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة، واعداً ببذل كل الجهد الممكن من أجل العودة إلى سكة الانتصارات.

طاقم ياباني يًدير اللقاء

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» طاقم تحكيم دولياً من اليابان لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الفيتنامي، الخميس المقبل، باستاد ماي دينه في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويضم الطاقم التحكيمي كلاً من إيدا جومبي (للساحة)، وياجي أكاني (مساعداً أول)، وكاراكامي ساتوشي (مساعداً ثانياً) واركي يوسيكي (حكماً رابعاً)، وعلاء عبدالقادر من العراق (مقيماً للحكام)، وأحمد شاهر من المالديف (مراقباً للمباراة).