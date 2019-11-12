الامارات | سنية بن الشيخ تتحدث عن «الرياضة لغة دولية للتسامح» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سنية بن الشيخ تتحدث عن «الرياضة لغة دولية للتسامح» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن مشاركة وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية الدكتورة سنية بن الشيخ، ومديرة شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة في دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية دانييلا باس، في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي، الذي ستنظمه الجائزة 18 الجاري، في فندق هيلتون الحبتور، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة».

وستتحدث سنية بن الشيخ في جلسة واحدة مع كيرستي كوفنتري أسطورة السباحة الأولمبية الإفريقية ووزير الرياضة في زيمبابوي.

وقال بيان صحافي صادر عن مجلس دبي الرياضي إن «اختيار وزيرة الشباب والرياضة في تونس للحديث في المؤتمر لجهودها في تطوير الرياضة في تونس، وتشجيع فئة الشباب والأسرة على ممارسة الرياضة للجميع، ودعم الرياضة النسائية ورياضة أصحاب الهمم، وقد أبرمت العديد من اتفاقيات الشراكة مع وزارة الصحة والجامعة التونسية لألعاب القوى، لدعم الرياضة عموماً، وتطويرها في الوسط المدرسي والجامعي، وكذلك تشجيع ممارسة أفراد المجتمع النشاط البدني، كما يوجد قاسم مشترك بين المتحدثتين، حيث تتولى كل منهما ملف الرياضة والشباب في وطنهما، وتسعيان من خلال الرياضة إلى تمكين أبناء الوطن وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني لفوائدها العديدة على صحة أفراد المجتمع، وتلاحمهم مع بعضهم بعضاً».

وأضاف البيان «ستتحدث دانييلا باس في الجلسة الأولى إلى جانب البطل الأولمبي المصري محمد رشوان، الذي بات رمزاً من رموز الروح الرياضية، وتم تكريمه من قبل (اليونيسكو)، وجهات دولية عديدة، وسيكون القاسم المشترك بين المتحدثين هو الرياضة باعتبارها لغة دولية للتسامح».

وأعلنت الأمانة العامة للجائزة عن توجيه الدعوات لقيادات الاتحادات والمؤسسات الرياضية وصنّاع القرار، وجميع العاملين في القطاع الرياضي عموماً، والجامعات لحضور المؤتمر.

وسيتم بث جلسات المؤتمر على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية، وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجائزة.

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توجيه الدعوات

لقيادات الاتحادات

والمؤسسات

الرياضية، وجميع

العاملين في القطاع

الرياضي.