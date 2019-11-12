الامارات | مربط دبي يظفر بـ 3 ذهبيات في «حلم فيرونا للخيل العربية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يظفر بـ 3 ذهبيات في «حلم فيرونا للخيل العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت مربط دبي للخيول العربية على المراكز الأولى في ختام بطولة «حلم فيرونا للخيل العربية» في إيطاليا، أول من أمس، مسجلاً ثلاث ميداليات ذهبية، عزّزت حصيلته الخارجية هذا الموسم، خلال المنافسات الإقصائية للمهرات والمهور بعمر السنة، والمهرات بعمر الثلاث سنوات.

وحصدت المهرة «دي إيه عسلية»، ابنة أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيلي فلامينكا المركز الأول والذهب، ثم عزز المهر المتميز دي شخاط ابن الفحل الأممي دي خطاف والفرس الرقيقة دي شيرين، بميدالية ذهبية ثانية، قبل أن تحصل المهرة دي سينية ابنة الفحل العالمي إف إيه إل رشيم والفرس الولود رويال أميرة بالذهبية الثالثة.

من جانبه، أكد المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، أن المربط يمضي ثابتاً في تصدر المشهد الجمالي للخيل العربية الأصيلة في العالم، معرباً عن سعادته بالنتائج التي حققتها زهور الإنتاج المحلي خلال البطولة والموسم المحلي والدولي على السواء.

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وقال التوحيدي: «سعداء فعلاً بالنتائج الجيدة التي جعلت من مربط دبي الأشرس بين مرابط العالم في احتكار نصف ذهب أقوى بطولاته، هذا يعني أن عملنا جيد، ويتناسب مع الأهداف التي رسمتها إدارة المربط منذ تأسيسه».

- مربط دبي تصدر

المشهد الجمالي

للخيل العربية الأصيلة.