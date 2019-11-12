الامارات | بن سليّم: تصنيف «غولف دبي» بـ «5 نجوم» ثمرة دعم حمدان بن محمد

شكرا لقرائتكم خبر عن بن سليّم: تصنيف «غولف دبي» بـ «5 نجوم» ثمرة دعم حمدان بن محمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، أن استمرارية حصول بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، على تصنيف الخمس نجوم في نظام تصنيف الفعاليات الرياضية، يأتي ترجمة وثمرة لدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي جعل من البطولة الحدث الأكبر والأهم، وتفتخر هذا العام بتقديم أكبر جائزة مالية لبطل في حدث للغولف على مستوى العالم.

وعبر بن سليم، عن تقديره لجهود مجلس دبي الرياضي في تطبيق هذا البرنامج الرائد من نوعه، الذي يسهم في تقدير الجهود وإبراز العمل الكبير الذي يقوم به الفريق المنظم للحدث وموقع الاستضافة في عقارات جميرا للغولف، بما جعل من البطولة الأكبر من نوعها، والتي تجمع أفضل 50 لاعباً في موسم الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار (السباق إلى دبي)، وتقام هذا العام في الفترة من 21 إلى 24 الجاري، ويبلغ مجموع الجوائز المقدمة للبطولة وختام الموسم 13 مليون دولار أميركي.

وأضاف بن سليم في تصريحات صحافية: «شرف كبير لبطولة جولة موانئ دبي العالمية أن تحتفظ بترتيبها في فئة الخمس نجوم، وهو واحد من أربعة أحداث فقط تحقق هذا الإنجاز في دبي». وتابع: «منذ انطلاقها في عام 2009، حققت البطولة نمواً مذهلاً، وأصبحت واحدة من الأحداث البارزة في التقويم الرياضي والاجتماعي في الإمارات، بالإضافة إلى كونها خاتمة رائعة لموسم «السباق إلى دبي»، واستضافة البطولة لا تضع دبي على خريطة الأحداث الرياضية الدولية فحسب، بل إنها تساعد على جذب الأجيال القادمة إلى لعبة الغولف، وهو شيء متحمسون له للغاية».

من جانبه، قال مدير مكتب الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، توم فيليبس: «أصبحت البطولة واحدة من الأحداث البارزة في أجندة الأحداث الرياضية والاجتماعية في دبي».