شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي والجنايني يهنئان المنتخب الأوليمبي بعد الفوز علي غانا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، على النزول إلى أرض ملعب ستاد القاهرة، من اجل تهنئة المنتخب الاوليمبي بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام، المقامة في مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجاري.

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صبحي والجنايني حرصا على اصطحاب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطنى الاوليمبي، وتوجها به إلى الجمهور من اجل تحيتهم على مؤازرة الفراعنة طوال احداث اللقاء.

منتخب الفراعنة نجح في قلب تأخره بهدفين مقابل هدف، إلى فوز بثلاثة أهداف، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، ويضمن صعوده إلى الدور التالى، بغض النظر عن نتيجته أمام منتخب الكاميرون.