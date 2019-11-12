شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب عن الهدف الثاني لغانا في مرمى الفراعنة: «كنت بصلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن الفريق نجح في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة والمقامة في القاهرة والمؤهلة إلى أولميباد طوكيو.

وتابع شوقي غريب أن الفريق نجح في الفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة.

وأوضح المدير الفني للفراعنة أنه خرج من غرفة خلع الملابس عقب إلقاء المحاضرة الفنية بين الشوطين ليكتشف تقدم غانا بهدفين لهدف، وتابع قائلا: «لم أشاهد هدف غانا الثاني.. كنت بصلي».

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وقال شوقي غريب إن المنتخب لم يحقق أي شيء حتى الآن ولكنه ضمن التواجد بالمربع الذهبي، مشيرا إلى أنه فاز بلقاء وضمن التأهل للدور الثاني ولكن لم يتأهل لأولمبياد طوكيو بعد.

وأوضح أن منتخب مصر هو أقوى خط هجوم حتى الآن، وأنه يحرص على معالجة الأخطاء أولا بأول، والدفاع كان مميزا في المباراة الأولى، وسيعالج الأخطاء في الجولات القادمة.

وأضاف: «نسعى لحصد المركز الأول في المجموعة، إذا خسرنا من الكاميرون، لن نصعد أول المجموعة، لذا سنلعب بغالبية اللاعبين الأساسيين، والتغييرات في أضيق الحدود لتحقيق نتيجة طيبة».

وتابع: «كرة القدم بها أخطاء، خرجت من غرفه خلع الملابس اكتشفت تقدم غانا بهدفين لهدف، استاد القاهرة هو استاد الرعب، ولاعبو المنتخب أول مرة يلعبون تحت ضغط جماهيري كبير، وأشكر الجمهور بشكل كبير. جمهور عظيم وكان له دور في الفوز، أتمنى علاج الأخطاء في القادم».

وبشأن أداء الحكم خلال اللقاء، قال: «الحكم قاضي في الملعب، وحكمه نافذ، ولا أحب التحدث عن التحكيم».