شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي أفضل لاعب في مباراة مصر وغانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصل رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر الأولمبي، على لقب أفضل لاعب بماراة الفراعنة أمام غانا ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي انتهت بفوز مصر ينتبجية 3-2.

وخطف منتخب مصر الأولمبي فوزا ثمينا من نظيره الغاني، في ثاني جولات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المقام بالقاهرة، بالفوز 3-2.

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وحتى الدقيقة 88، كان التعادل سيد الموقف، حيث أحرز هدفي منتخب مصر، مصطفى محمد في الدقيقة 17، ورمضان صبحي في الدقيقة 82، بينما أحرز هدفي غانا ياو يابوه في الدقيقة 6، وصامويل أوبينج في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 88، يخطف أحمد ياسر ريان النقاط الثلاث، بإحراز الهدف الثالث من رأسية نفذت إليه من ركلة ركنية.

وبهذه النتجية يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط، ليتأهل رسميا إلى المربع الذهبي، بينما يتجمد رصيد غانا عند نقطة وحيدة.

بينما ارتفع رصيد الكاميرون إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بعد الفوز على مالي بهدف نظيف.